Il sottosegretario all'Economia conferma: in arrivo il taglio delle accise sulla benzina

Dopo le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini sul taglio delle accise sulla benzina, arrivano altre conferme a riguardo. Questa volta a parlare ci ha pensato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, nel corso di un'intervista pubblicata dal Messaggero nel weekend.

L'esponente del Governo ha fatto sapere che l'esecutivo presenterà martedì la prima proposta, che evidentemente entrerà a far parte nella manovra finanziaria su cui sta lavorando il Premier Conte ed il Ministro Tria.

Maggiori dettagli non sono noti, ma Bitonci ha parlato esplicitamente di "un primo sfoltimento delle accise sulla benzina, cancelleremo quelle più datate nel tempo", ma "stiamo ancora facendo i conteggi, però si tratterà di un primo segnale".

Proprio il taglio delle accise sulla benzina rappresenta uno dei punti del contratto di Governo firmato tra Lega e Movimento 5 Stelle. Per chi non lo sapesse, le accise sulla benzina arrivano a toccare fino a 20 centesimi al litro, ed alcune risalgono addirittura alla guerra di Etiopia. Chiaramente ne figurano anche altre che almeno ad oggi non possono essere toccate, come quelle per la ricostruzione delle zone terremotate o per le emergenze. Il tema però "sta molto a cuore a Matteo Salvini", ha sottolineato Bitonci.

Nella giornata di domani evidentemente è prevista una riunione tra i vertici della maggioranza per discutere della misura.