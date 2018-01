Il Surface Book 2 di Microsoft arriva in Italia: preordini da Febbraio

annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del Surface Book 2 , il potente laptop in grado di offrire fino a 17 ore di autonomia. L’attesissimo dispositivo sarà infatti disponibile nei prossimi mesi in tutti i mercati in cui Surface è presente, tra cui Italia, nelle versioni da 13” e 15” con la relativa tastiera italiana.

Sarà possibile preordinare i nuovi Surface Book 2 a partire dal 15 febbraio sul Microsoft Store con la disponibilità del prodotto per aziende e consumatori a marzo ed aprile. Saranno confermate le date di rilascio prossimamente insieme alle indicazioni dei rivenditori autorizzati.

Surface Book 2, il potentissimo laptop della compagnia di Redmond, include l'ottava generazione di processori Intel dual-core, e la scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1050. Il dispositivo, secondo Microsoft, è nato per permettere alle persone di liberare la propria creatività, ed è anche compatibile con Surface Pen, che però dovrà essere acquistata a parte in quanto non inclusa nella confezione.

I modelli da 13 e 15 pollici del Surface Book 2 saranno disponibili in Bahrain, Cina, Hong Kong, India, Italia, Corea, Kuwait, Malesia, Oman, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Taiwan, Thailandia e gli Emirati Arabi Uniti.

Sul prezzo italiano, però, ancora non è stata diffusa alcuna informazione. Resta anche da capire se inizialmente il laptop potrà essere preordinato solo attraverso il Microsoft Store oppure se sarà disponibile tramite le varie catene di distribuzione del nostro paese.