Il Surface Phone pieghevole si mostra in una serie di render emersi in rete

Dopo qualche mese di assenza dai radar, sul web si è tornati a parlare del tanto chiacchierato e discusso Surface Phone, nome in codice Andromeda, attraverso cui si identifica un dispositivo pieghevole che può essere facilmente inserito in tasca e può trasformarsi in un tablet o una console da gioco.

Secondo quanto rivelato da molti, si tratterà di un dispositivo molto potente, nonostante le dimensioni ridotte, che permetterà al colosso di Redmond di colmare il divario tra PC e smartphone. Sul web oggi hanno fatto capolino alcuni rendering che mostrano le diverse modalità in cui il dispositivo potrebbe essere commutato in base alle attività da eseguire.

Nei rendering che vi proponiamo in calce alla notizia, è possibile vedere il Surface Phone trasformarsi in un dispositivo da gioco o un laptop progettato per l'elaborazione dei testi. Almeno al momento, però, a giudicare dalle informazioni trapelate appare abbastanza improbabile che il dispositivo possa trasformarsi in una console da gioco portatile, ma l'eventuale presenza di un chip Intel, accoppiato ad una porta Thunderbolt 3, possa aumentare le opzioni d'utilizzo, magari permettendo agli utenti di collegare una GPU esterna al device per migliorare le prestazioni.

La stessa porta Thunderbolt 3 potrebbe anche risultare utile per collegare una tastiera ed un mouse per l'elaborazione di testi ed altre attività incentrate sulla produttivà.