Il Surface Pro 6 si mostra per intero nelle fotografie trapelate in rete

Come ampiamente preannunciato, il prossimo 2 Ottobre è in programma l'evento Microsoft nel corso del quale il gigante di Redmond dovrebbe annunciare la prossima generazione di dispositivi Surface, tra cui il nuovo Surface Laptop ed il nuovo Surface Studio.

Sul tavolo dovrebbero però comparire anche i nuovi Surface Book ed il nuovo Surface Pro, insieme ad altri gadget di cui non conosciamo la natura.

Direttamente dal Vietnam però arriva un leak che ci mostra per intero il nuovo Surface Pro 6, in una serie di immagini ad alta risoluzione che vi proponiamo in calce, con tanto di specifiche tecniche. Come si può vedere dagli scatti, a livello di design non è stata portata alcuna novità di rilievo: Microsoft ha preferito concentrarsi sui miglioramenti alle prestazioni piuttosto che rivoluzionare l'aspetto, che probabilmente è stato rinviato al prossimo anno con il Surface Pro 7.

Il modello in questione è alimentato da un processore Intel Core i5 di ottava generazione, accompagnato da 128 gigabyte di memoria interna ed 8 gigabyte di RAM, oltre che ovviamente da Windows 10. Resta non visibile la porta USB-C, su cui ancora non sono emerse molte indicazioni.

Per le conferme di rito bisogna attendere ancora qualche giorno, ma il grosso ormai sembra essere stato svelato.