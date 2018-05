Il telescopio spaziale Hubble cattura una galassia a spirale nascosta

Il soggetto della foto del telescopio spaziale Hubble è la galassia a spirale NGC 1032, che appare come un punto incredibilmente luminoso circondato da uno spesso disco di gas, polveri e stelle visto dal suo bordo. Lo scatto è visibile in fondo alla news ed è l'unico punto di vista che possiamo avere della galassia dalla terra.

NGC 1032 si trova a centinaia di milioni di anni luce di distanza dal nostro pianeta nella costellazione della balena ed è grazie al telescopio Hubble realizzato con una collaborazione NASA/ESA che è stato possibile catturarne la sua bellezza. Sullo sfondo sono visibili altre galassie disposte in maniera pressoché randomica, delle quali è possibile vedere i centri luminosi e i bracci a spirale.

Nonostante non ci sia possibile capire a pieno quale sia la struttura in 3D della galassia NGC 1032 i suoi dati sono comunque utili a livello astornomico per avere una stima dello spessore del disco e di come sono distribuite le stelle al suo interno.

