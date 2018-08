Il telescopio spaziale Spitzer della NASA compie 15 anni di attività nello spazio

Sarebbe dovuto durare almeno 2,5 anni, ma è riuscito ad arrivare al suo quindicesimo compleanno. Stiamo parlando dello Spitzer Space Telescope della NASA, lanciato il 25 agosto 2003 nonché l'ultimo dei 4 Great Observatories dell'agenzia spaziale americana.

Il telescopio Spitzer che osserva nell'infrarosso è riuscito a scovare alcune delle più antiche galassie dell'universo, un nuovo anello di Saturno, ha studiato alcune stelle giovani e dei buchi neri. Tra i raggiungimenti più interessanti del telescopio Spitzer non si può che citare il suo contributo nello scoperta dei sette pianeti di TRAPPIST-1 simili alla terra.



Secondo Paul Hertz, direttore della Astrophysics Division della NASA, "in questi 15 anni di missione Spitzer ha cambiato il nostro modo di vedere l'universo. Le scoperte di Spitzer si estendono dai pianeti nelle nostre vicinanze, a quelli che orbitano attorno ad altre stelle, fino alle galassie più vecchie dell'universo. Insieme agli altri Great Observatories della NASA, Spitzer ha aiutato gli scienziati a disegnare un quadro più completo dei fenomeni cosmici".



In occasione del quindicesimo compleanno di Spitzer la NASA ha pubblicato una app per scattare selfie spaziali e un programma chiamato Exoplanet Excursions VR Experience per esplorare gli esopianeti.



Lo Spitzer Space Telescope è uno deiquattro telescopi più performanti della NASA, insieme a: Hubble Space Telescope, Chandra X-ray Observatory e Compton Gamma-Ray Observatory. L'ultima immagine del telescopio Spitzer è l'immagine dei resti di una supernova che svaniscono nello spazio.