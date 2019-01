Il TESS della NASA ha scoperto un pianeta tre volte più grande della Terra

La NASA ha annunciato che il Transiting Exoplanet Survey Stellite (TESS) ha scoperto un terzo piccolo pianeta al di fuori del nostro sistema solare. L'annuncio è arrivato direttamente dagli scienziati, i quali hanno battezzato il nuovo pianeta "HD 21749b".

A quanto pare il pianeta orbita intorno ad una stella nana che si trova a circa 53 anni luce nella costellazione di Reticulum.

HB 21749b ha un'orbita più lunga dei tre pianeti che TESS ha scoperto fin'ora, e completa il viaggio intorno alla stella ogni trentasei giorni. Tale dato lo rende più veloce rispetto agli standard terrestri, ma anche agli altri due pianeti: Pi Mensae b ha un'oirbita di 6,3 giorni, ed LHS 3844b ha un ritmo di addirittura undici ore.

Gli scienziati stimano che la temperatura della superficie di HD 21749b sia di circa 300 gradi Fahrenheit. Da qui le prime ipotesi sulla stella, che a quanto pare potrebbe essere luminosa quasi quanto il sole. Diana Dragomir, uno dei membri del team che sta lavorando sul progetto, sostiene che si tratta del pianeta più piccolo mai scoperto intorno ad una stella così brillante.

A livello di dimensioni però non si tratta certo di un pianeta minuscolo, in quanto avrebbe una superficie circa tre volte più grande della Terra, ed il team lo colloca nella categoria sub-Neptune. Nonostante sia solo tre volte più grande rispetto alla superficie del nostro pianeta, gli scienziati sostengono che il pianeta sia 23 volte più massiccio.

Gli studiosi non credono che si tratti di un pianeta roccioso, e credono sia probabilmente composto per la maggiore da gas, molto più denso dell'atmosfera di Nettuno ed Urano, ecco perchè ritengono non sia abitabile. Il team sta studiando anche un secondo pianeta nel sistema con un'orbita di 7,8 giorni più breve.