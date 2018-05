Il vinile del nuovo album degli Arctic Monkeys è il più venduto degli ultimi 25 anni in UK

“Tranquility Base Hotel & Casino", il nuovo, attesissimo album degli Arctic Monkeys, a meno di una settimana dal debutto in tutti i negozi e store digitali, è già nella storia. Come spesso accade ultimamente, il disco è rapidamente entrato nella lista dei vinili più venduti degli ultimi anni, complice anche il trend del momento.

L'ultima fatica di Alex Turner e soci, infatti, oltre a raggiungere la prima posizione nelle classifiche del Regno Unito, è risultato essere il più venduto nel formato analogico per eccellenza degli ultimi 25 anni. Se a ciò si aggiunge anche che tale dato è stato registrato nel secondo mercato più importante a livello mondiale per l'industria discografica.

“Tranquility Base Hotel & Casino”, oltre ad aver registrato record nei formati digitali ed in streaming, ha piazzato 24.500 copie in formato vinile, diventando l'LP più venduto negli ultimi 25 anni nel formato di riferimento. Il record precedente apparteneva a "As You Were" di Liam Gallagher, che si era fermato a 16.000 copie.

Dati che confermano ancora una volta come il vinile sia ormai diventato un formato di riferimento anche per le nuove generazioni e non solo per i collezionisti, che nel corso degli ultimi anni anche prima del boom hanno continuato ad acquistare i dischi storici in vinili.