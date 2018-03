Il visore standalone Oculus Go in arrivo alla conferenza per sviluppatori F8 di Facebook?

Secondo quanto riferito, Facebook starebbe pianificando il lancio del proprio visore per la realtà virtualein occasione della conferenza per sviluppatori che il social network terrà il prossimo mese di maggio. Variety riporta che probabilmente il visore farà il suo debutto all'

Oculus ha presentato per la prima volta il visore per la realtà virtuale indipendente lo scorso mese di Ottobre, ad un prezzo di 199 Dollari. Go è progettato per essere un visore stand-alone che si posizionerà tra il Gear VR, che costerà 129 Dollari, ed i 449 Dollari, ma almeno al momento non è noto quale sarà il prezzo.

Oculus Go, comunque, sarà prodotto da Xiaomi ed includerà un processore Snapdragon 821 al suo interno. Alcune fughe di notizie sostengono che il modello base da 199 Dollari includerà 32 gigabyte di spazio di archiviazione, mentre il modello da 64 gigabyte probabilmente sarà disponibile ad un prezzo più alto, ovviamente.

Oculus starebbe lavorando anche lavorando su un altro visore standalone con tracking.

HTC, di recente, ha presentato Vive Pro, una versione ad alta risoluzione del visore originale Vive, con cuffie integrate e supporto per adattatore wireless. Si tratta di un dispositivo estremamente interessante, che però potrebbe mettersi in diretta concorrenza con Oculus, dal momento che si rivolge anche al mercato di fascia alta, motivo per cui Facebook potrebbe essere costretta a rispondere.