Il weekend in 4K di Sky Sport: da Manchester City - Newcastle al GP d'Italia

Quello che ci apprestiamo a vivere sarà un weekend in 4K su Sky Sport. Con l'inizio della nuova stagione sportiva di calcio il palinsesto della pay tv satellitare si arricchisce di settimana in settimana, con le dirette dai principali campionati di calcio d'Europa.

E se questo sarà il fine settimana che segnerà il debutto di Cristiano Ronaldo su DAZN, con Parma - Juventus di Sabato sera, già da domani pomeriggio si accenderanno i riflettori su Sky 4K.

Sky infatti ha annunciato che il match di Premier League delle 18:30 tra i campioni in carica del Manchester City e la squadra di Rafa Benitez, il Newcastle, potrà essere vista su Sky 4K premendo il pulsante verde sul telecomando di Sky Q. Per gli appassionati del campionato inglese si tratta di un regalo gradito, mentre almeno per questa settimana non è prevista la trasmissione in Super HD di nessun match del campionato italiano, che partirà già questa sera con la supersfida di San Siro tra il Milan di Higuain e la Roma di Edin Dzeko.

4K anche per gli appassionati di Formula 1. Il circus questo fine settimana approderà a Monza per il Gran Premio d'Italia, che sarà trasmesso su Sky 4K a partire dalle 15:10 di Domenica 2 Settembre, raccontato ovviamente da Carlo Vanzini. Il GP d'Italia sarà anche trasmesso in chiaro su TV8.