Il Windows 10 October Update disabilita l'account Administrator

Di default, Windows 10 include un account Administrator che è viene disabilitato di default durante il processo d'installazione del sistema operativo.

Secondo quanto riportato in un post pubblicato sul blog di Microsoft Taiwan, aggiornando il proprio computer dall'April Update all'October Update, quest'ultimo disabiliterà l'account Administrator anche se questo è stato attivato in precedenza.

Ciò si verifica durante il processo d'aggiornamento nel momento in cui il sistema rileva che sono presenti presenti altri account con privilegi d'amministrazione.

Non è noto se si tratta di un bug o meno, ma Microsoft ha comunque annunciato che intende rilasciare una correzione a fine gennaio 2019. Nel frattempo però suggerisce agli utenti di avere più di un account valido con permessi di amministrazione nel momento in cui si aggiorna all'October Update.

Per coloro che hanno già effettuato la procedura d'aggiornamento, e che intendono riattivare l'account Administrator, basta spostarsi nel menù "Gestione Computer", quindi selezionare "Utenti e Gruppi Locali" ed "Utenti".

Si tratta senza dubbio di un grattacapo di non poco conto per vari utenti, che potrebbe causare non pochi problemi per coloro che eliminano un account con la speranza di avere il profilo Administrator ancora attivo. Il consiglio è di seguire le linee guida di Microsoft in attesa dell'update.