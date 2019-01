Il WSJ: Apple prepara 3 iPhone per il 2019. Il nuovo Xr con doppia fotocamera?

L'odierna edizione del Wall Street Journal si sofferma sulla strategia che ha intenzione di mettere in campo Apple nel 2019 per la linea di iPhone. A quanto pare, nonostante l'allarme di Tim Cook sul calo delle vendite, il colosso di Cupertino intende comunque presentare tre modelli diversi di iPhone, di cui due con schermo OLED.

L'altra variante, che sarà a tutti gli effetti il successore di iPhone Xr, invece sarà comunque caratterizzata da uno schermo LCD. Ma andiamo per ordine.

L'iPhone 11 di fascia alta (e quindi iPhone 11 Max), a quanto pare sarà dotato di un sistema a tripla fotocamera posteriore, ma probabilmente la disposizione sarà diversa rispetto al rendering trapelato qualche giorno fa e che non sembra essere piaciuto ai nostri lettori ed in generale al web.

Per quanto riguarda iPhone Xr 2 (ovviamente è un nome provvisorio usato per distinguere al meglio la gamma), è previsto un importante aggiornamento al sistema delle telecamere: sul retro gli utenti troveranno due obiettivi, mentre lo schermo dovrebbe restare LCD, una tecnologia che Apple intende abbandonare solo nel 2020, quando secondo il rapporto passerà solo all'OLED.

La tabella di marcia sulle specifiche tecniche e la data di presentazione è ancora in divenire, ed al momento queste sembrano essere le uniche indicazioni.