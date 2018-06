Il WSJ: Instagram presto consentirà l'upload di video da 60 minuti

Il Wall Street Journal torna a parlare di Instagram. Il popolare quotidiano, citando fonti vicine ai piani alti del social network, sostiene che presto l'applicazione supporterà l'upload di filmati con durata massima di sessanta minuti.

In confronto, attualmente Instagram supporta filmati di massimo sessanta secondi. Non è però tutto, perchè evidentemente la popolare applicazione avrebbe anche intenzione di introdurre, finalmente, il supporto ai filmati verticali, una richiesta arrivata più volte dagli utenti che si sono lamentati per il fatto che ad oggi è possibile caricare solo video orizzontali o con le bande bianche.

Alcuni rappresentanti della popolare piattaforma avrebbero anche incontrato fornitori di contenuti e gli editori interessati a produrre tali video su Instagram, con cui hanno anche discusso sei futuri piani.

E' chiaro che si tratta di una mossa rivolta non esclusivamente al pubblico, ma soprattutto agli inserzionisti, ed attraverso cui Instagram mira a massimizzare ulteriormente le entrate pubblicitarie su cui si sorregge la piattaforma.

L'applicazione è ormai diventata un fenomeno mondiale, con più di 300 milioni di utenti giornalieri per le Instagram Stories, che pubblicano filmati di quindici secondi. Da qui la scelta di aumentare il limite massimo a sessanta secondi, che potrebbe spingere ulteriormente la voglia di caricare filmati da parte degli utenti.