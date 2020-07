Ilaid, da oggi le SIM si possono acquistare anche al bar e nelle tabaccherie

Dopo l'annuncio della partnership con Open Fiber, Iliad ha siglato un altro importante accordo che contribuirà alla diffusione delle proprie SIM. L'operatore francese ha infatti annunciato che da oggi è possibile acquistare le schede anche presso gli Iliad Point.

L'intesa è stata siglata con Snaitech, che consentirà ad Iliad di utilizzare la piattaforma Snaipay per consentire agli utenti di acquistare le schede anche nei bar e le tabaccherie convenzionate, che fanno parte della rete di pagamento.

Attraverso questa novità si amplierà ulteriormente la rete dell'operatore telefonico, che metterà a disposizione degli utenti tantissimi modi per acquistare una scheda. Oltre alle Sim Box, sparse nelle stazioni e nei centri commerciali infatti da oggi sono disponibili altri due modi per entrare nella rete di FreeMobile.

Iliad ha sottolineato che l'acquisto delle SIM sarà contestuale all'attivazione Giga 50, che a 7,99 Euro al mese include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet. L'offerta può essere modificata subito dopo l'attivazione e, come ampiamente previsto dalla policy societaria di Iliad, non include alcun costo aggiuntivo ed il prezzo è bloccato per sempre. Gli Iliad Point saranno sparsi su tutto il territorio nazionale, e non prevedono alcun tipo di sovrapprezzo sul prezzo classico della SIM.