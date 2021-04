Ilaid, gli utenti lamentano problemi con le ricariche online: cosa sta succedendo

Da qualche giorno si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti Iliad che non riescono ad effettuare ricariche online. Nel momento in cui provano a completare la procedura con qualsiasi carta del circuito Mastercard, infatti, ci si trova di fronte ad un messaggio d'errore.

Nella nuvoletta rossa infatti si legge che "le informazioni inserite non sono valide o la tua carta non supporta il “3D Secure”. Ti preghiamo di contattare la tua banca per ulteriori informazioni".

Al momento da parte di Iliad non sono arrivate informazioni in merito, ma è probabile che si tratti di un problema legato all'autenticazione dei pagamenti, che però probabilmente necessita di un intervento di natura tecnica direttamente da parte dei gestori della piattaforma Iliad.

Dalle segnalazioni infatti è emerso che lo stesso disservizio riguarda anche le carte su cui è regolarmente abilitato il 3D Secure. Alcuni utenti hanno provato a contattare gli istituti di credito e le banche che, però, dal loro canto non hanno potuto fare altro che confermare che il problema è legato ad Iliad e non alle carte di credito o debito.

Non sembra invece interessato dai disservizi il circuito Visa, così come gli altri metodi di pagamento messi a disposizione dall'operatore.

Di recente Iliad ha lanciato la nuova promozione Giga 100 che propone a 9,99 Euro al mese 100 gigabyte in 5G, minuti ed SMS illimitati.