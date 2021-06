IlGabbrone bannato da Twitch per il caso Crazy Cat Cafè: cosa è successo

Nelle ultime ore streamer ed anche la stampa generalista (come Repubblica) hanno ripreso la vicenda legata allo streamer IlGabbrone ed il Crazy Cat Cafè di Milano. Lo streamer italiano è stato bannato da Twitch dopo che aveva incitato i suoi follower a fare irruzione nel locale del capoluogo lombardo.

A scatenare il ban sarebbe stata la live del Gabbrone nel Crazy Cat Cafè di Milano, dove con il suo comportamento e linguaggio aveva infastidito i clienti. Una barista, evidentemente a conoscenza del tipo di contenuto proposto dal Gabbrone sul proprio account ufficiale Twitch, l'ha invitato ad uscire dal locale e proprio questo avrebbe letteralmente scatenato la reazione dei fan che hanno inondato il locale di recensioni negative su internet (428 circa) ed hanno continuato ad effettuare chiamate.

I gestori del Crazy Cat Cafè attraverso l'account ufficiale Facebook si sono lamentati per quanto avvenuto: "Uno streamer, di cui non faremo il nome per non alimentare la visibilità, è venuto nel nostro locale, in diretta twitch. La popolarità di questo personaggio deriva dal fatto che entra nei locali o negozi e comportandosi in modo molesto, alla fine, si fa cacciare, il tutto condito dal supporto del suo pubblico in live, che lo incita in chat. Come da copione il suo comportamento sopra le righe ha infastidito diversi clienti ed esausti dalle iniziative dei suoi sostenitori (che hanno iniziato incessantemente a telefonare al locale, con scherzi, battute oscene e altro) abbiamo chiesto allo streamer di uscire, e cortesemente di non tornare. Pensavamo fosse tutto finito, invece da quel momento stiamo ricevendo una “shitstorm” su tutti i nostri social, ma la cosa peggiore sono le recensioni da 1 stella non veritiere che stanno intasando la nostra pagina google" si legge nel post, dove pongono l'accento sul fatto che questa shitstorm potrebbe provocare danni ingenti al localesoprattutto dopo mesi di lockdown.

Dalla parte del Crazy Cat Cafè si sono schierati vari influencer, tra cui Chiara Ferragni, mentre lo streamer si è scusato sul proprio account Instagram.



Di recente un italiano è entrato nella top 25 mondiale di Twitch per numero di spettatori medi.