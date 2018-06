Iliad: 10 mila clienti al giorno in Italia, secondo alcuni analisti. 350mila in totale

Le prime analisi a riguardo erano attese da tempo, e sono finalmente arrivate. Il lancio di Iliad in Italia era atteso da tempo, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato Benedetto Levi, che aveva promesso una rivoluzione in termini di trasparenza e prezzi, oltre che di offerte.

Rivoluzione che, nonostante i problemi, gli italiani sembrano aver accolto a braccia aperte.

Secondo quanto riportato oggi da Milano Finanza, un rapporto della banca d'affari Berebberg, specializzato in analisi nel settore delle tlc, avrebbe rivelato che Iliad ad oggi in Italia può vantare su una base di 10.000 clienti al giorno.

Tale dato è stato calcolato incrociando i dati ricevuti da altri operatori, ed ha permesso agli analisti di calcolare che ad oggi sarebbero state ricevute 250 mila richieste di portabilità, a cui va aggiunta una quota aggiuntiva (che viene stimata tra 50 e 100 mila) di richieste per l'attivazione di nuove SIM.

Secondo i tedeschi, quindi, Iliad in Italia avrebbe 350 mila clienti, un dato che secondo quanto riportato da Milano Finanza "dimostra come l'impatto nel mercato italiano dell'operatore guidato da Xavier Niel" sia stato importante.

Chiaramente, precisiamo che si tratta di dati non ufficiali, diffusi da una banca d'affari per gli investitori. Ecco perchè vi invitiamo ad interpretarli con le pinze in quanto quelli reali potrebbero essere differenti.