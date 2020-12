iliad 5G, in quali città è disponibile e quali sono i dispositivi compatibili? Le risposte

iliad ha svelato la sua prima offerta 5G giusto qualche giorno fa. Si tratta di una notizia interessante per il panorama degli operatori telefonici italiani, in quanto si apre potenzialmente una strada verso altre promozioni 5G low cost. Ovviamente, uno dei principali dubbi è quello relativo alla copertura.

Infatti, è risaputo che il 5G ha ancora parecchia strada da fare nel nostro Paese per raggiungere un po' tutti gli utenti. Per questo motivo, non sono in pochi coloro che nelle ultime ore si sono chiesti in quali città risulta disponibile la promozione "Flash 70" di iliad, che ricordiamo offre 70 Giga in 5G e minuti e SMS illimitati a un prezzo di 9,99 euro al mese. L'offerta sarà attivabile fino al 21 gennaio 2021.

Città coperte dalla rete iliad 5G

La lista delle città coinvolte è quella di seguito.

Alessandria;

Bari;

Bologna;

Brescia;

Cagliari;

Como;

Ferrara;

Firenze;

Genova;

La Spezia;

Latina;

Messina;

Milano;

Modena;

Padova;

Perugia;

Pesaro;

Pescara;

Piacenza;

Prato;

Ravenna;

Reggio Calabria;

Reggio Emilia;

Roma;

Torino;

Verona;

Vicenza.

Per maggiori dettagli in merito alla promozione, potete fare riferimento al sito ufficiale di iliad. Tra l'altro, basta premere sulla voce "Scopri i dispositivi compatibili e la copertura", presente nella pagina principale dedicata all'offerta, per avere un quadro più completo anche in merito agli smartphone che si possono utilizzare.

Gli smartphone compatibili con iliad Flash 70

A tal proposito, il portale ufficiale di iliad fa esplicito riferimento a Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, OPPO Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Pro. Insomma, i brand coinvolti sono Huawei, OPPO e Xiaomi.