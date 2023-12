Iliad accoglie il nuovo anno con l'offerta Flash 180 2024: 180Gb a 9,99 Euro

Dopo la scadenza dell’offerta Flash 180 di Iliad, l’operatore telefonico annuncia oggi il lancio di una nuova promozione con cui vuole salutare il nuovo anno. Si tratta di Flash 180 2024, disponibile da oggi fino all’11 Gennaio 2024 che propone 180 gigabyte di internet in 4G/4G+ e 5G, e chiamate ed SMS illimitati.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito web di Iliad, l’offerta ha un costo di 9,99 Euro al mese, a cui si aggiunge un costo di attivazione di 9,99 Euro. Iliad sottolinea che in un momento storico caratterizzato dall’aumento dei costi delle tariffe mobili, il prezzo della promozione non cambierà mai.

L’offerta è anche attivabile dai clienti Iliad, che hanno attivato le seguenti offerte: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 150.

Iliad Flash 180 2024 può essere attivata sul sito web di Iliad e negli oltre 6mila punti vendita in tutta Italia, la cui lista è presente sul sito web dell'operatore.