Iliad e l'acquisto di Vodafone, sindacati preoccupati: 'chiederemo chiarezza'

La conferma dell'offerta di Iliad per acquistare Vodafone ha suscitato non poche reazioni sul web, ed anche i sindacati di categoria hanno espresso le loro perplessità a riguardo.

In una nota diffusa dalle sigle sindacali SLC CGIL, FISTel CISL e UILCom UIL, i rappresentanti dei lavoratori si dicono preoccupati per quanto emerso e "sembrano cadere dalle nuvole" dopo le indiscrezioni trapelate.

"Non comprendiamo se le decisioni che riguardano realtà produttive italiane, che interessano migliaia di lavoratori italiani vengano prese oltre confine, a totale insaputa del management italiano, oppure se le direzioni aziendali ritengano che queste operazioni finanziarie non siano meritevoli di approfondimento e confronto sindacale" si legge nella nota, riportata anche dai colleghi di MondoMobileWeb.

I sindacati, nella fattispecie, osservano che "in entrambi i casi si prospetta un quadro alquanto nebuloso sul quale, con forza, chiederemo di fare chiarezza. Il settore delle telecomunicazioni sta vivendo una trasformazione epocale, con un governo che continua a lasciar decidere il mercato su asset strategici".

Le preoccupazioni quindi non riguardano solo la situazione lavorativa della filiera, ma per l'intero settore. CGIL, CISL ed UIL sembrano voler aprire un tavolo di confronto con il Governo per discutere del piano industriale.

Le prime indiscrezioni sul possibile acquisto di Vodafone da parte di Iliad erano emerse subito dopo il weekend ed hanno immediatamente trovato conferma.