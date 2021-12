Iliad si adegua alle nuove regole Roaming UE: cosa cambia ai Giga Internet?

Cambiano le regole europee per il Roaming fino al 2032 e anche gli operatori telefonici vi si adeguano, come da dovere. In questo contesto specifico tratteremo i dettagli relativi a Iliad, ma ricordiamo che i medesimi calcoli varranno anche per altri brand italiani.

Il regolamento rinnovato Roaming Like At Home prevede che dal 2022 i Giga previsti mensilmente per la navigazione verranno calcolati come segue: Volume GB = [importo spesa mensile (IVA esclusa) / 2,5] x 2. Nel caso in cui il volume finale sia superiore al traffico dati ora incluso nella propria offerta mobile, allora il consumatore potrà utilizzare in roaming UE l’intero pacchetto previsto. Altrimenti, in alcuni casi la formula restituirà un quantitativo da rispettare che potrebbe essere persino maggiore se confrontato alla normalità.

Offrendo un esempio pratico, ipotizzando di essere in possesso di Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese si avranno in tutto 6 Giga di Internet mobile durante la navigazione in Unione Europea. Una volta passato questo limite, esattamente come in precedenza si pagherà una certa quota per ogni singolo megabyte utilizzato: se una volta era pari a 0,366 Euro, però, dal 2022 scenderà a 0,305 Euro.

Nel frattempo, se siete interessati a un cambio offerta proprio verso l’operatore francese vi reindirizziamo al catalogo di promozioni Iliad disponibili a fine dicembre.