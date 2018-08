Iliad aggiorna l'area personale: risolti diversi problemi ed introdotte nuove opzioni

Iliad, nonostante le molte polemiche scaturite da varie parti, continua a lavorare a testa bassa per offrire ai propri utenti il miglior servizio possibile. Ed è proprio in quest'ottica che si va a posizionare l'aggiornamenti di oggi dell'area personale.

Prima di passare alle novità per gli utenti, però, segnaliamo che l'operatore francese a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, ha finalmente risolto i primi problemi di rete.

Problemi che riguardavano principalmente gli utenti iOS ed iPhone, che non riuscivano ad utilizzare lo strumento Hotspot in quanto non attivabile dal menù impostazioni del cellulare. Si trattava, come ampiamente previsto, di un classico bug che è stato risolto dai tecnici.

Nell'area personale sono state aggiunte varie opzioni, che consentono di gestire più facilmente la propria offerta, indipendentemente da quale attiva.

E' stata inserita l'impostazione per lo sblocco dati oltre il fair use, che se attivata consentirà di navigare anche al termine dei gigabyte applicando però la tariffa extra soglia inclusa nel piano tariffario di base dell'offerta.

E' presente anche lo sblocco delle connessioni dati in Italia oltre i cinquanta euro fatturati, che va ad eliminare il limite di 50 Euro per le tariffe extra soglia di cui vi abbiamo parlato poco sopra. Si tratta di un'impostazione di sicurezza volta a scoraggiare il consumo eccessivo di credito per la navigazione ad internet, e che gli utenti possono disabilitare a seconda delle esigenze e dell'uso che fanno della SIM.

Lo stesso sblocco è stato introdotto anche per i dati in roaming in Europa e resto del mondo.

Tre novità importanti, che vanno a migliorare ulteriormente il servizio Iliad e che rendono le due offerte ancora più personalizzabili in base alle esigenze degli utenti.