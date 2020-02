Iliad si allea con Nokia per portare il 5G in Francia ed Italia

Annuncio a sorpresa da Iliad: l'operatore ha esteso la partnership con Nokia per implementare il 5G in Francia ed Italia e consentire ai propri utenti di viaggiare alla massima velocità disponibile. L'accordo, si legge nel comunicato del comunicato del colosso finlandese, si concentrerà sulla modernizzazione della rete ed introduzione del 5G.

L'obiettivo è mettere a disposizione la connessione per 17 milioni di utenti in entrambi i paesi.

Nokia già in passato ha lavorato a stretto contatto con Iliad in Francia ed Italia, sull'implementazione del 3G e 4G. Alla lista ora si aggiunge anche il 5G.

Iliad sfrutterà la tecnologia AirScale, che permetterà di supportare la rete 4G/LTE e 5G nello stesso sistema d'accesso. Al contempo, le due compagnie procederanno anche con l'installazione delle antenne MiMo allo scopo di offrire una latenza più bassa ai clienti.

Thomas Reynaud, il CEO di Iliad ha dichiarato che la società "intende offrire ai nostri clienti la migliore esperienza 5G possibile ed è per questo che abbiamo scelto di rafforzare e accelerare le nostre relazioni con Nokia non appena si entrerà nell'era del 5G. Le iniziative tecnologiche e le soluzioni 5G di Nokia ci consentiranno di lanciare le offerte in modo rapido ed efficiente, offrendo prestazioni di rete superiori".