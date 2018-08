Iliad: apre oggi a Milano l'ottavo store italiano, in via Torino

Come riportato dai colleghi di UniversoFree, aprirà oggi a Milano, in Via Torino, l'ottavo store italiano di Iliad, ed il secondo nel capoluogo lombardo, che fa seguito all'inaugurazione dello scorso 28 Giugno a Genova.

Interessante notare come il nuovo negozio sia in pieno centro a Milano, e rappresenta uno snodo fondamentale per la presenza retail dell'operatore telefonico francese nel nostro paese, dal momento che si trova proprio a due passi da Piazza Duomo.

Di seguito vi proponiamo la lista di tutti i negozi Iliad ufficiali in Italia:

Milano – viale Restelli (sotto la sede del gruppo Iliad)

– viale Restelli (sotto la sede del gruppo Iliad) Milano – via Torino angolo via Santa Maria Valle

– via Torino angolo via Santa Maria Valle Grugliasco (TO) – all’interno del centro commerciale Le Gru

(TO) – all’interno del centro commerciale Le Gru Mestre (VE) – all’interno del centro commerciale Auchan Porte di Mestre

(VE) – all’interno del centro commerciale Auchan Porte di Mestre Roma – all’interno del centro commerciale Roma Est

– all’interno del centro commerciale Roma Est Roma – all’interno del centro commerciale Porta di Roma

– all’interno del centro commerciale Porta di Roma Catania – all’interno del centro commerciale Auchan Porte di Catania

– all’interno del centro commerciale Auchan Porte di Catania Genova – all’interno del centro commerciale Fiumara.

Chiaramente, da questo elenco sono esclusi gli oltre centoquaranta corner ufficiali.

Nel negozio saranno comunque presenti le tanto criticate Simbox, che consentiranno agli utenti di acquistare rapidamente una sim Iliad o di effettuare la portabilità, esattamente come in tutti i negozi dei vari operatori telefonici presenti nel nostro paese.

Iliad si conferma ancora una volta tra gli operatori telefonici più attivi del nostro paese, su cui sta puntando massicciamente.