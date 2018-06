Iliad: arriva finalmente la portabilità su una SIM già attiva

Iliad continua ad espandere i servizi per gli utenti italiani. Il nuovo operatore telefonico italiano, nella fattispecie, ha da poco aggiornato la pagina personale degli utenti, introducendo la possibilità di effettuare la portabilità del numero anche su una SIM già attiva.

Precedentemente, gli utenti potevano effettuare la richiesta di portabilità del numero solamente nel momento in cui acquistavano una nuova SIM attraverso l'apposito campo. Gli utenti avevano provveduto a segnalare da subito la limitazione, ottenendo da parte di Iliad la promessa che il tutto sarebbe stato risolto nel più breve tempo possibile, e così è stato.

Per effettuare la portabilità basta recarsi nell'Area Personale, quindi selezionare "La Mia Offerta" e cliccare su "Portabilità". A questo punto il sito web restituirà un modulo come quello presente sui siti web di altri operatori, attraverso cui sarà possibile concludere l'operazione inserendo il numero di telefono interessato, specificare l'operatore di provenienza ed il tipo di offerta (ricaricabile o abbonamento) ed il codice ICCID della vecchia SIM. Sarà anche possibile scegliere il la data preferita del giorno in cui si desidera completare la portabilità.

L'intero processo richiederà 48 ore lavorative, ed è praticamente identico a quello di altri operatori: al momento del completamento, il numero provvisorio sarà staccato ed il suo posto sarà preso da quello principale. L'intera pratica richiede 7 giorni.