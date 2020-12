Iliad, in arrivo le prime offerte in 5G: lancio già a Dicembre?

L'amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, in un'intervista rilasciata a L'Economista del Corriere della Sera, ha discusso delle strategie a medio e lungo termine della sua compagnia, che a quanto pare si appresta a lanciare la prima offerta 5G.

Il CEO, pur non svelando molti dettagli, ha affermato che la promozione col 5G incluso arriverà "a brevissimo", ed in molti si sono addirittura spinti ad ipotizzare un lancio entro la fine dell'anno.

Lo stesso dirigente però ha osservato che al momento il 5G sarà utilizzato solo per migliorare la velocità e le prestazioni della rete per tutti gli utenti, mentre per le soluzioni rivolte ai clienti business ed all'IoT bisognerà ancora attendere un pò.

I colleghi di UniversoFree già qualche tempo fa parlavano di antenne 5G già montate nelle principali città italiane (Milano, Catania, Bari, Roma, Pescara, La Spezia, Verona, Brescia e Bergamo), ecco perchè tutto lascia intendere che, come fatto anche da molti concorrenti, inizialmente la rete di nuova generazione non sarà disponibile ovunque. Resta da capire che tipo di prezzo sarà proposto agli utenti.

Ricordiamo che nel 2021 arriverà anche la prima offerta nella telefonia di Iliad, di cui si parla da tempo ed il cui lancio è stato confermato dal CEO del gruppo, Thomas Reynaud.