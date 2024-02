Iliad, in arrivo il VoLTE: avviati i test con i clienti business

La tecnologia VoLTE (Voice over LTE) è in arrivo anche su Iliad in Italia. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, in questi giorni l’operatore telefonico francese sta effettuando i test del sistema che consentirà di chiamare su rete 4G.

In particolare, come confermato dalla stessa Iliad con una nota inviata a MondoMobileWeb, in questa prima fase ad essere interessati sono alcuni client Iliadbusiness: “Iliad è attualmente impegnata in una fase di testing del suo VoLTE sugli utenti iliadbusiness. Ulteriori informazioni e dettagli riguardo al rilascio del servizio saranno fornite prossimamente” si legge nella dichiarazione rilasciata da un portavoce.

Non sappiamo se questa sperimentazione precederà di qualche settimana il lancio più ampio o meno. Iliad, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non ha fornito alcuna indicazione sulla possibile data di lancio, ma il fatto che stia conducendo i test con Iliadbusiness secondo molti sarebbe indicativo di come ormai il rollout sia vicino e potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.

Il VoLTE consente di effettuare chiamate e riceverle restando sulla rete 4G. Qualche tempo fa, anche Ho Mobile ha attivato il VoLTE per tutti i propri clienti.