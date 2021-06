Iliad, aumenta ancora la copertura: superata quota 7500 impianti attivi

Aumenta ancora la copertura di Iliad in Italia. L'operatore francese, infatti, ha continuato i lavori per ampliare la rete proprietaria nel nostro paese e, secondo quanto affermato dai colleghi di UniversoFree, a Maggio 2021 avrebbe superato quota 7500 impianti attivi.

Nello specifico, il mese di Maggio si è chiuso con 7.560 antenne proprietarie attive, 260 in più rispetto ai 7300 di fine aprile. Si tratta di un incremento importante, attraverso cui Iliad mira a potenziare i propri servizi ed offrire ai propri clienti una copertura sempre più capillare.

Il dato assume ancora maggiore rilevanza se si conta che su base annua sono stati attivati oltre 4.250 impianti, un numero che con ogni probabilità permetterà ad Iliad di arrivare all'obiettivo di 8.500 attivazioni entro fine 2021. All'appello mancano 1.000 impianti da attivare, ma visto il ritmo che stanno tenendo i tecnici e contando che mancano 7 mesi a fine 2021, è davvero dietro l'angolo.

Nel frattempo, Iliad continua a muoversi anche verso la linea fissa. Nella relazione trimestrale relativa al Q1 2021, la compagnia ha però annunciato che il debutto non avverrà nei tempi comunicati in precedenza, ma a giudicare dagli ultimi rumor sarebbe pronta a siglare un accordo con FiberCop per proporre la propria offerta ad ancora più persone.