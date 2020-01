Iliad: aumentano i gigabyte in roaming per alcune offerte

Il 2020 ha portato ad un aumento dei gigabyte disponibili in roaming, come stabilito dalla normativa roam like home dell'Unione Europea approvata ormai qualche anno fa. Iliad in queste ore sta informando i propri utenti della novità, che riguarderà alcune promozioni.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti, però, l'operatore telefonico di Benedetto Levi non si sarebbe limitato ad aumentare i gigabyte secondo il calcolo stabilito dalla plenaria di Bruxelles, ma per alcune offerte avrebbe arrotondato per eccesso il traffico disponibile.

E' il caso dell'offerta Giga 40, per cui la quantità di gigabyte disponibili in roaming è passata da 3 a 4 gigabyte al posto dei 3,25GB previsti dalla legge. L'aggiornamento riguarda anche il costo extrasoglia, che nel 2020 passa a 0,427 centesimi di Euro a megabyte.

Per la promozione Giga 50 da 7,99 Euro al mese invece i giga disponibili nel Vecchio Continente sono 4 gigabyte.

Iliad in queste ore sta informando gli utenti della modifica attraverso questo SMS: “Ciao, ti informiamo che a partire dal 1° Gennaio 2020 abbiamo adeguato le nostre tariffe di roaming in ottemperanza al Regolamento UE 531/2012 e seguenti. Più info su http://www.iliad.it/roaming.html o nella tua area personale. Team Iliad.”

Ricordiamo che la formula per effettuare il calcolo è la seguente: (costo dell'offerta IVA esclusa / costo al gigabyte) moltiplicato per 2.