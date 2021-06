Iliad, si avvicina il debutto nella telefonia fissa: accordo anche con FiberCop?

Nonostante il rinvio del debutto di Iliad nella telefonia fissa, si inizia a muovere qualcosa dal fronte delle offerte ultrabroadband dell'operatore francese. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, la filiale italiana starebbe al lavoro per allargare le maglie.

Nello specifico, Iliad avrebbe intenzione di siglare un'intesa anche con FiberCop, la newco wholesale composta da TIM, KKR e Fastweb, con l'obiettivo allargare la copertura e quindi la diffusione delle proprie offerte.

Iliad ha già siglato un accordo con Open Fiber per le aree in cui opera la società controllata da Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, ma è chiaro che non basta da sola. Ecco perchè i colleghi di CorriereComunicazione, che hanno interpellato Iliad ricevendo un secco "no comment" come risposta", non escludono possibili accordi separati con Fastweb.

CorCom però sempre sulla questione, citando alcune fonti esclude "un ingresso nell’azionariato dato che il quarto operatore non ha alcun asset eventuale da conferire, anche se potrebbe partecipare al progetto sulla base di accordi di lungo periodo sulla base dei minimi garantiti ed eventualmente partecipare al co-investimento sul modello Tiscali-FiberCop".

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio, ma il fatto che qualcosa si stia iniziando a muovere lascia intendere che non dovrebbe mancare tantissimo, nonostante la mancanza di informazioni ufficiali.