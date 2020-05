Iliad, si avvicina il debutto nella telefonia fissa: prime offerte già nel 2021?

L'andamento di Iliad in Italia è incoraggiante, come dimostrato dai numeri diffusi qualche giorno fa dalla società francese e l'operatore telefonico guarda già al futuro. In un'intervista rilasciata per Milano e Finanza, l'amministratore delegato Benedetto Levi ha parlato dell'ormai imminente debutto nel mercato della telefonia fissa.

Pur essendo molto cauto sui tempi, Levi ha lasciato intendere che il lancio delle prime offerte non è lontano: "per ora mi limito a dire che almeno per il 2020 la nostra priorità è sviluppare un’infrastruttura di rete mobile stabile, ma è vero, c’è una serie di fattori che ci porta sempre più vicini alla telefonia fissa" ha affermato il dirigente.

Secondo molti il debutto potrebbe avvenire già il prossimo anno, ed a conferma di ciò arriva un'altra dichiarazione in cui Levi ha ammesso che "sicuramente quella del fisso è un'esigenza più forte oggi di quanto non fosse mesi fa, che sta diventando una buona opportunità e ci sono sempre più clienti che ci chiedono quando partiremo"

Lo scorso anno Levi ha spiegato che l'offerta per la telefonia fissa di Iliad sarà chiara e trasparente, ed aveva ipotizzato un lancio nel 2024, ma le recenti dichiarazioni lasciano presagire un'accelerata importante.

Nonostante la pandemia, il CEO si è detto ottimista sul futuro, ed ha rivelato che "abbiamo riaperto i negozi e stiamo vedendo che piano piano i clienti stanno tornando".