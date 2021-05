Iliad si avvicina alla rete fissa in Italia: rientra nel bonus 500 Euro PC e Internet

Il debutto di Iliad nella telefonia fissa in Italia è sempre più vicino: se verso fine aprile 2021 si è parlato dell’aggiornamento ai router in Francia con l’inserimento del supporto alla lingua italiana, ora l’operatore appare anche nella lista di Infratel per i voucher da 500 euro per accedere alla rete fissa con agevolazioni notevoli.

La lista ufficiale è accessibile tramite il sito ufficiale del Piano strategico Banda Ultralarga, dove nella schermata Aggiornamenti Voucher Fase 1 aggiornata al 23 aprile 2021 appare anche Iliad Italia S.P.A. assieme al resto degli “operatori accreditati e con offerte approvate” per coloro che vogliono richiedere il bonus per PC e Internet da 500 Euro disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La data di approdo di Iliad nel settore della telefonia fissa non è nota, eppure la divisione italiana della società ha già fatto riferimento diverse volte alla deadline dell’estate 2021, giusto il tempo di concludere tutti i lavori con Open Fiber per sfruttare la loro rete.

Non mancheranno, con il lancio sul mercato fisso, anche sconti e promozioni particolarmente convenienti con cui verrà offerto in un pacchetto unico anche un tablet o un computer portatile, come previsto dallo stesso bonus proposto dal MiSE. Nel corso delle prossime settimane potremmo addirittura vedere già i primi piani pensati da Iliad, i quali dovranno prima essere sottoposti al controllo dello stesso Ministero in vista dell’inserimento ufficiale nella lista degli operatori coinvolti nell’iniziativa bonus.

Rimanendo in tema Iliad, lato rete mobile l’operatore ha registrato una crescita sorprendente nel numero di SIM rilasciate, la più alta tra i vari operatori del Belpaese.