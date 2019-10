Iliad e il bug delle chiamate internazionali, l'operatore risponde alle segnalazioni

È da un po' che non parliamo su queste pagine dell'operatore telefonico iliad, più precisamente da quando è arrivato l'annuncio della volontà di espandersi e abbracciare il mercato della telefonia fissa. Ebbene, oggi torniamo a parlare dell'azienda di Benedetto Levi per altri motivi: gli utenti hanno segnalato un bug con le chiamate internazionali.

In particolare, stando a quanto riportato da Universo Free, sembra che le chiamate internazionali si interrompano senza apparente motivo non appena si raggiungono i 20 minuti di conversazione. Online sono comparsi dei video e delle testimonianze che sembrano confermare questo bug e la notizia ha quindi fatto in poco tempo il giro del Web. Non stiamo parlando di chissà quale disservizio, ma questo inconveniente può far storcere il naso a coloro che, per lavoro, devono effettuare delle lunghe chiamate internazionali. In molti si sono quindi chiesti quale sia la natura di un problema così atipico.

Una volta venuto a conoscenza della vicenda, l'operatore telefonico ha commentato: "Non abbattiamo le chiamate dopo 20 minuti". Insomma, la risposta dell'azienda di Benedetto Levi è stata netta e, secondo iliad, il problema delle chiamate internazionali non dipende da loro. Al momento non sono quindi chiare le cause di questo bug e l'operatore non ha fornito molti dettagli in merito.