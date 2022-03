Iliad cambia programma: costi azzerati per chiamate e messaggi verso Ucraina

Nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina gli operatori mobili italiani hanno avviato una campagna solidale riducendo o azzerando i costi di SMS e chiamate. Per esempio, Iliad ha calato la tariffa a consumo per le chiamate. Ora, però, per allinearsi alle compagnie rivali, ha deciso di azzerare totalmente costi di chiamate e messaggi.

Al posto della tariffa agevolata, pertanto, a partire da oggi 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022 sarà possibile effettuare chiamate completamente a costo zero verso l’Ucraina e, in Ucraina e dall’Ucraina verso il resto del mondo. Allo stesso modo, gli SMS godranno dello stesso trattamento passando a 0 Euro.

La nota ufficiale di Iliad è la seguente: “Al fine di facilitare ulteriormente le comunicazioni tra Italia e Ucraina e permettere di mantenere collegamenti con amici e familiari in un momento così difficile, il Gruppo Iliad e iliad Italia hanno avviato delle azioni solidali nei giorni scorsi implementando una netta riduzione delle tariffe telefoniche valida fino al 30 aprile 2022, cui danno ora seguito con l’azzeramento dei costi di SMS e chiamate dall’Italia all’Ucraina e viceversa, in Ucraina e dall’Ucraina verso UE e resto del mondo per tutti i gli utenti iliad fino al 31 marzo 2022”.

Ricordiamo, poi, che tra i tanti operatori che si sono allineati a questa iniziativa c’è anche Sky Wifi che offre chiamate gratuite verso l’Ucraina.