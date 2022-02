Iliad, il CEO conferma: presentata offerta per acquistare il 100% Vodafone Italia

Dopo le indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri sull'offerta d'acquisto per Vodafone da parte di Iliad, ed i primi "no comment" delle due società, è arrivata la conferma ufficiale dall'amministratore delegato dell'operatore francese, Thomas Reynaud.

In una dichiarazione resa a Bloomberg, che nella giornata di ieri aveva lanciato la bomba, Reynaud ha spiegato che "Iliad ha presentato un'offerta a Vodafone per l'acquisizione del 100% delle attività di Vodafone Italia".

Ovviamente, il dirigente non ha diffuso alcuna informazione sui dettagli economici, ma secondo Il Sole 24 Ore l'offerta d'acquisto di Iliad sarebbe da 14 miliardi di Euro. Vodafone, dal suo canto, ancora non ha risposto alle voce ma già in passato il CEO del gruppo aveva spiegato che l'operatore telefonico è alla ricerca di opzioni per consolidare le sue attività nel Regno Unito, Spagna, Italia e Portogallo.

E' chiaro che un'operazione di questo tipo non sia destinata a chiudersi nel giro di pochi giorni, visto che porterebbe alla nascita di un operatore telefonico mobile con quota di mercato del 36% e 6 miliardi di Euro di entrate all'anno. L'eventuale acquisto di Vodafone da parte di Iliad, inoltre, inevitabilmente dovrà passare attraverso il via libera delle autorità che si occupano di concorrenza e mercato. Vi terremo aggiornati.