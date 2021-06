Iliad chiarisce i cambiamenti contrattuali: il 'Per Sempre' non cambierà

Negli ultimi giorni abbiamo discusso della modifica delle condizioni contrattuali da parte di Iliad, in particolare del possibile cambiamento del significato di “Per Sempre”, famoso punto forte dell’operatore telefonico francese. Alla luce delle preoccupazioni dell’utenza, però, quest’ultimo ha chiarito nel dettaglio cosa significa tale modifica.

Iliad Italia ha infatti contattato i colleghi di MondoMobileWeb per comunicare loro che le offerte finora interessate, ovvero le recentemente lanciate Flash 120, Giga 80 e Giga 120, non vedranno alcun cambiamento né nella tariffa, né nel contenuto. Citando direttamente i portavoce dell’operatore, “Le offerte e il bundle mensile (tariffa / contenuto) restano garantite “per sempre” e non c’è alcuna intenzione di applicare rimodulazioni unilaterali sulle tariffe o di sottrarre minuti, SMS o Giga dal contenuto dell’offerta sottoscritta dagli utenti”.

In altre parole, i clienti Iliad che hanno sottoscritto o sottoscriveranno offerte ora non più in commercio o anche quelle ora disponibili non vedranno giungere rimodulazioni unilaterali riguardo il costo del piano d’interesse o il bundle offerto (minuti di chiamate, SMS e traffico dati). Insomma, il “Per Sempre” non cambierà.

Può dunque sorgere una domanda lecita: la modifica delle Condizioni Generali di Contratto, nello specifico dell’Articolo 9 relativo alle modifiche contrattuali, cosa significherà sul lungo termine? Che sia una preparazione verso l’approdo di Iliad nel settore della telefonia fissa? Non ci resta che attendere e vedere cosa l’operatore avrà in serbo per i consumatori.