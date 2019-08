Iliad chiede 500 milioni di euro a Vodafone per i ritardi nella portabilità e altro

Il noto operatore iliad, arrivato in Italia nel 2018, ha citato in giudizio Vodafone presso il Tribunale civile di Milano. Il risarcimento richiesto è pari a 500 milioni di euro e le motivazioni sono da ricercarsi in due presunte condotte illecite che l'azienda londinese avrebbe messo in atto tra i mesi di luglio e settembre dello scorso anno.

La notizia, riportata anche da ilSole24Ore, è stata diffusa nella data di oggi. L'operatore francese punta il dito soprattutto contro i presunti ritardi che si sarebbero registrati nelle procedure di portabilità del numero dei clienti Vodafone che avevano deciso di passare a iliad in quel periodo. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia francese, l'azienda londinese non avrebbe rispettato i tre giorni di tempo per evadere la richiesta, arrivando in alcuni casi a impiegare diverse settimane.

Oltre a questo, iliad ha anche affermato che Vodafone avrebbe effettuato della pubblicità ingannevole per cercare di far tornare indietro gli ex clienti che erano passati al nuovo operatore low cost. Secondo l'operatore francese, l'azienda londinese avrebbe proposto agli utenti delle offerte winback senza specificare dettagliatamente le condizioni economiche. La risposta di Vodafone non si è ovviamente fatta attendere: "è una iniziativa totalmente strumentale nel merito e priva di ogni fondamento. Siamo sereni sulla correttezza del nostro operato che difenderemo nelle sedi opportune".