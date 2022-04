Iliad conferma lista offerte aprile 2022: portabilità a partire da 4,99 Euro al mese

Dopo il lancio dell’offerta “Dati 300” da parte di Iliad, l’operatore francese ha deciso di aggiornare in Italia la lista di piani telefonici disponibili per il mese di aprile 2022. Non ci sono grandi novità e si parte sempre da 4,99 Euro al mese, ma attenti alla promo convergenza!

Esattamente come per il mese scorso, la proposta più economica resta sempre Iliad Voce da 4,99 Euro al mese con minuti di chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile che sia, e 40 MB di Internet. Di conseguenza, è pensato chiaramente per coloro che non necessitano di Internet da telefono e sfruttano esclusivamente il Wi-Fi.

Seppur nascosta, a 6,99 Euro al mese troverete Iliad Giga 40 con SMS/chiamate illimitate e 60 Giga di rete mobile. Sarà sufficiente navigare attentamente tra le varie pagine online del sito Iliad o prestare attenzione presso le SIMBOX Iliad per trovarla e attivarla con successo.

Si passa quindi a Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese con 80 Giga di Internet mobile su rete 4G o 4G+, chiamate illimitate verso tutti e SMS altrettanto illimitati verso qualsiasi numero mobile italiano. Altrimenti, sempre sul sito ufficiale Iliad troverete l’ottima Flash 150 con 150 GB di rete mobile anche in 5G (dove disponibile) a 9,99 Euro al mese, sempre con minuti e SMS illimitati. Quest’ultima promozione vale però solamente per un periodo limitato: sul sito, infatti, noterete che il timer segna ancora sette giorni di disponibilità di questa offerta.

Conclude l’elenco l’offerta Dati 300 attivabile fino al 10 maggio con 300 Giga di Internet a 13,99 Euro al mese, senza SMS e chiamate. Ognuna di queste proposte richiede il pagamento di 9,99 Euro per la SIM, ma consente di accedere a un risparmio di 8 Euro al mese sul prezzo della fibra Iliad nel caso in cui siate interessati ad attivarla per la vostra rete fissa.

Nel frattempo, Iliad starebbe puntando all’acquisizione di TIM.