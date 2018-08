Iliad: i contatori non si aggiornano, la società al lavoro per risolvere

Nuovi problemi per Iliad. Nelle ultime ore gli utenti dell'operatore telefonico francese stanno segnalando alcuni disservizi con l'area personale presente sul sito web. Nello specifico, in molti lamentano il fatto che i contatori non si aggiornerebbero.

Ovviamente il tutto vale esclusivamente per il contatore di internet, in quanto le chiamate ed i messaggi illimitati non prevedono alcun tipo di limite.

Iliad, comunque, in risposta ad alcuni utenti che chiedevano delucidazioni a riguardo, ha fatto sapere di essere "a conoscenza di questa anomalia e ti informiamo che è in fase di risoluzione", ma non ha reso noto quando sarà risolta l'anomalia ed in che modo, se attraverso un aggiornamento del sito web o tramite il lancio di un qualche update per l'applicazione.

Interessante però il fatto che tale indicazione arriva a poche ore di distanza dall'aggiornamento lanciato da Iliad nell'area privata, attraverso cui ha introdotto una vasta gamma di funzionalità e, su iOS, la possibilità di abilitare l'Hotspot.

Vi terremo aggiornati non appena Iliad provvederà ad aggiornare l'area privata correggendo il bug scoperto dagli utenti. Vista la gravità, però, è lecito aspettarsi tempi di rilascio piuttosto brevi, in quanto le segnalazioni ed il malumore degli utenti è in crescita e potrebbero gettare imbarazzo sulla compagnia telefonica.