Iliad continua a crescere in Italia: 10,4 milioni di utenti mobili, è record

Iliad ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, nel corso del quale la divisione mobile ha registrato il miglior incremento degli ultimi tre anni, raggiungendo quota 10,4 milioni di utenze.

Complessivamente, nei primi nove mesi del 2023 l’intero gruppo ha chiuso con 47,804 milioni di utenze, in aumento di 845mila unità rispetto a Giugno 2023. Particolarmente interessanti sono i dati relativi al nostro paese, dove al 30 Settembre 2023 risultavano attive 10,475 milioni di utenze, con un incremento su base trimestrale di 359mila unità rispetto ai 10,116 milioni di utenti registrati al 30 Giugno 2023. Iliad evidenzia come si tratti del miglior risultato dal quarto trimestre del 2020, e tra le ragiono citate per questa ottima performance viene citata l’offerta Iliadbusiness rivolta alle aziende e Partita IVA disponibile dallo scorso maggio.

Non sono noti i dati per tale divisione, mentre per quanto riguarda la rete fissa Iliad ha raggiunto dal lancio dell’offerta Fibra Iliadbox quota 172mila utenze: rispetto al trimestre precedente l’aumento è stato di 23mila unità.

Qualche settimana fa, intanto, Iliad e PosteMobile si sono assicurati i nuovi prefissi telefonici per i numeri. In estate, Iliad ha lanciato Iliad Space che ha rafforzato la presenza sul territorio dell’operatore.