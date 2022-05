Iliad continua a crescere in Italia: clienti a quota 8,8 milioni

Continua la crescita di Iliad in Italia, certificata anche dalla trimestrale del Q1 2022, nel corso del quale l’operatore telefonico di Benedetto Levi ha registrato 8,8 milioni di utenti attivi e 214 milioni di Euro di fatturato.

Complessivamente, a giudicare dai dati diffusi nel corso della conference call, Iliad nel Q1 2022 ha guadagnato 320mila nuovi clienti, a fronte di un fatturato trimestrale in crescita del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Cresce, di concerto ai nuovi utenti, anche la rete distributiva di Iliad che in Italia conta 8 flagship store in più rispetto ad un anno fa e sono arrivati a quota 26, con 4.077 corner tra SimBox, Iliad Corner, Iliad Point ed Iliad Express che sono presenti nelle stazioni, edicole, tabaccherie, supermercati e grande distribuzione.

In questo trimestre si registrano anche i primi ricavi da quando ha debuttato in Italia Iliad con la fibra. In questo segmento, Iliad ha registrato ricavi per 1 milione di Euro, mentre nel comunicato stampa non si fa riferimento al numero di attivazioni registrate. E’ probabile che nei prossimi mesi tale dato cresca ulteriormente, di pari passo con l’incremento della copertura.

Nel frattempo, però, Iliad ha rinnovato le offerte per il mobile e per la lista completa vi rimandiamo al nostro approfondimento.