Iliad continua a crescere in Italia: superati i 9 milioni di utenti nel mobile

Iliad ha annunciato i dati relativi allo stato delle attivazioni in Italia nel primo semestre del 2022, nel corso del quale ha sfondato quota 9 milioni di utenze (9,082 milioni), a fronte di un fatturato di 442 milioni di Euro.

Complessivamente, nel secondo trimestre del 2022 l’operatore francese ha registrato una crescita di 257mila utenze nel solo segmento mobile, che gli ha conferito una quota di mercato superiore all’11,3%. Tutto ciò si è ripercosso ovviamente anche sul fatturato, che rispetto al primo semestre 2021 è cresciuto del 15,4%.

Interessanti anche i dati delle utenze fisse attive, sempre al 30 Giugno 2022: complessivamente hanno sottoscritto la fibra di Iliad 68mila persone. In poco più di cinque mesi dal lancio ufficiale, quindi, Iliad ha conquistato una quota di mercato del 2,2%.

Nel comunicato stampa, l’operatore telefonico spiega che “per il Gruppo iliad il semestre si caratterizza per ottime performance che confermano la solidità del percorso di crescita di lungo periodo, riuscendo a tenere insieme innovazione, offerte generose e sviluppo di infrastrutture di rete di ultima generazione in tutti i Paesi in cui il gruppo opera. Rispetto al primo semestre dello scorso anno, il fatturato aumenta dell’8,1%, arrivando a 4,02 miliardi di euro, mentre l’EBITDAaL sale del 12,8%, raggiungendo 1,58 miliardi”.