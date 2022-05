Iliad continua a crescere: rappresenta l'8% delle SIM attive in Italia

Dopo avere avviato l’iniziativa Iliad College, i rappresentanti italiani dell’operatore di origine francese potranno ritenersi felici al sapere che anche secondo i dati raccolti dall’AGCOM a oggi Iliad è l’operatore più in crescita in Italia. I numeri parlano chiaro: l’8% delle SIM attive in Italia appartiene a Iliad.

Le ultime statistiche pubblicate con l’Osservatorio sulle Comunicazioni di fine 2021 pubblicato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) mostrano come il numero di SIM attive complessivamente ha raggiunto quota 106,2 milioni, per una crescita di 2,2 milioni su base annuale dal Q4 2020 al Q4 2021.

Le misurazioni effettuate tra ottobre e dicembre dell’anno scorso svelano la crescita dell’1,1% per Iliad che arriva quindi all’8% delle SIM totali nel Belpaese, mentre TIM cala dello 0,3%, Vodafone dello 0,5% e WindTre addirittura dell’1,2%. A crescere è anche il segmento degli altri operatori virtuali o MVNO, dove non rientrano quindi i semivirtuali Kena, ho. Mobile e Very Mobile rispettivamente di TIM, Vodafone e WindTre.

Osservando però i dati delle SIM Human, notiamo come in realtà Iliad sia cresciuta addirittura di 1,6 punti percentuali, mentre il leader del segmento WindTre è calata di 1,2 punti e TIM di 1,1 punti. L’unico operatore a rimanere stabile in entrambi i casi è PosteMobile.

I dati dell’AGCOM ci illustrano ulteriori dettagli in merito alla telefonia fissa, dove ancora non si registrano dati relativi all’ingresso di Iliad con la Fibra Iliadbox, ma si nota comunque un aumento degli accessi per circa 220mila unità aggiuntive rispetto al quarto trimestre del 2020. Buone nuove sul fronte FTTH: le linee in rame si sono ridotte di quasi 1,7 milioni, mentre gli accessi con la fibra ottica stanno aumentando progressivamente grazie alla diffusione in tutta la penisola.

Rimanendo nel settore della telefonia, attenzione alla rimodulazione TIM in arrivo a fine maggio 2022.