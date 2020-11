Iliad continua a migliorare la copertura: attive oltre 5000 antenne in Italia

Come di consueto, in occasione dell’annuncio dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, Iliad ha fatto anche il punto sullo stato della copertura della rete proprietaria, su cui sta puntando molto con investimenti massicci.

La società francese, infatti, nel terzo trimestre del 2020 ha raggiunto l’obiettivo annuale di avere 5000 antenne proprietarie attive sul territorio italiano, in crescita rispetto a quelle annunciate ad Ottobre. Al 30 Settembre 2020, inoltre, risultano montati circa 6640 siti.

Per quanto concerne i clienti totali, sempre al 30/9 in Italia risultano attive 6,840 milioni di SIM, in crescita di 580mila unità a livello trimestrale. Complessivamente, Iliad attualmente detiene una quota del 9% in Italia, un risultato che secondo i dirigenti è stato possibile raggiungere anche attraverso una strategia di marketing e di distribuzione che ha portato all’apertura di 17 Iliad Store e 450 Iliad Corner, a cui si aggiungono le circa 1200 Simbox presenti nelle stazioni italiane e nei centri commerciali, e gli Iliad Point.

A livello economico, Iliad ha registrato ricavi per 171 milioni di Euro, in crescita del 56,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche questo grazie alla base di utenti.

Confermato anche il debutto nella rete fissa di Iliad, previsto entro l'estate 2021. A riguardo però non sono disponibili alter informazioni.