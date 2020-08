Iliad continua a migliorare la copertura e ad estendere la rete proprietaria

A poco più di due anni dall'approdo in Italia, Iliad vanta già un'importante base di utenti ma soprattutto anche un'infrastruttura proprietaria di tutto rispetto. In attesa del debutto nella telefonia fissa, arrivano dei dati molto interessanti sullo stato dei lavori riguardanti la copertura.

Attualmente Iliad si poggia sulle infrastrutture di Wind Tre, ma parallelamente sta anche lavorando all'installazione di antenne proprietaria che, entro fine 2020, dovranno toccare quota 5000 su tutto il territorio nazionale per consentire alla società di Benedetto Levi di ottenere l'indipendenza e mettere tra le mani degli utenti un'offerta potente.

Il 2021 invece sarà un anno cruciale in quanto segnerà la fine dei lavori e la transizione completa alla rete proprietaria.

Iliad subito dopo il lockdown ha ripreso i lavori d'installazione che hanno interessato centri urbani di varie dimensioni. Complessivamente, in tutta Italia ad oggi sono 4.200 gli impianti 4G attivi: 3.390 operano sulla banda 2100 Mhz, che è a disposizione di Iliad da Gennaio 2020. Le antenne sono sparse su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di Molise, Valle D'Aosta e Basilicata che sono anche le regioni in cui c'è il maggior numero di abitanti. Discorso diverso per Lombardia, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna ed Abruzzo, dove negli ultimi 15 giorni è stato registrato il maggior numero di attivazioni.