Iliad debutterà in Italia prima del 21 Giugno, adesso è ufficiale

Ve lo stiamo raccontando ormai da settimana, ma ormai Iliad è sempre più vicina all'Italia. La compagnia francese, in occasione della presentazione dei risultati trimestrali ha annunciato che il debutto nel nostro paese è previsto "prima del 21 Giugno".

Nel documento si legge che "il lancio in Italia è ormai questione di settimane", con la rete di trasmissione "pronta e funzionante, con solidi indicatori di performance". Per quanto riguarda la distribuzione, si basa "sulle competenze uniche di Iliad nella vendita online, ed è completamente adattata alla specificità ed ai vincoli locali".

Nessuna indicazione, ovviamente, sull'offerta che andrà a proporre agli utenti italiani, ma la società transalpina si è limitata ad affermare che "le offerte ed i piani di marketing sono pronti". Iliad vuole puntare in maniera decisa sul nostro paese, sfruttando il malcontento degli utenti italiani nei confronti degli operatori. E' per questo che Iliad descrive l'Italia come "la nuova frontiera della crescita", anche grazie ad un mercato che genera 16 miliardi di Euro ed in cui spera di raggiungere il pareggio dell'EBITDA.

A livello economico, nel primo trimestre Iliad ha generato un fatturato da 1,2 miliardi di Euro, in crescita dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



A questo punto non ci resta che aspettare l'ufficializzazione delle offerte.