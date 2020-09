Iliad: debutto nella rete fissa entro l'estate 2021, intanto migliora la copertura

Iliad ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno, nel corso del quale ha registrato un aumento dei ricavi e dei clienti nel mercato italiano. La relazione, però, include anche alcuni dettagli sull'ormai prossimo debutto nella telefonia fissa.

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita. Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa” ha affermato l'amministratore delegato della divisione italiana, Benedetto Levi, il quale ha svelato che il lancio delle offerte per la telefonia fissa è in programma entro l'estate del 2021.

La data ancora non è stata svelata, ma sappiamo che Iliad ha siglato un accordo con Open Fiber, che è stato ufficializzato già qualche mese fa.

In contemporanea, Iliad ha continuato anche a lavorare sulla rete proprietaria e sulla copertura. Alla fine del primo semestre dell'anno, la compagnia francese conta 5800 siti proprietari, in aumento di mille unità rispetto ai 4000 dell'anno scorso. Le attivazioni hanno toccato quota 3980, il che permette ad Iliad di gestire autonomamente la copertura. Iliad sta puntando molto sulla rete proprietaria, allo scopo di migliorare la copertura e la qualità della rete, per attirare nuovi clienti.