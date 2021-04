Iliad, debutto nella telefonia fissa vicino: in arrivo le prime offerte per la fibra

Arrivano nuove indiscrezioni sull'ormai prossimo debutto di Iliad nella telefonia fissa. A pubblicare i rumor i colleghi di MondoMobileWeb, secondo cui le promozioni in fibra dell'operatore telefonico francese potrebbero essere sottoscrivibili anche tramite le SimBox sparse sul territorio nazionaole.

Queste indiscrezioni si aggiungono alle indicazioni emerse a marzo, e lasciano presagire che il debutto sarebbe ormai prossimo.

Secondo quanto riferito dai colleghi, infatti, in Francia l'operatore avrebbe distribuito un nuovo aggiornamento del sistema operativo FreeBox OS che è presente sui router dati in dotazione agli utenti. Ebbene, sembra sia stato inserito anche il supporto alla lingua italiana, almeno per il modem FreeBox Pop.

Ciò lascia intuire che quest'ultimo modem router dovrebbe essere disponibile in Italia: si tratta dell'ultimo modello della linea, lanciato da poco in Francia, e che permetterà agli utenti di accedere alle impostazioni della connessione.

Ricordiamo che Iliad offrirà la rete in fibra ottica FTTH basata sull'infrastruttura di Open Fiber con cui ha siglato un accordo.

Nessuna novità invece per quanto concerne le offerte: MondoMobileWeb ipotizza un'offerta convergente, che permetterà di sottoscrivere una promozione fissa con un'altra per il mobile, ma ovviamente dovrebbe essere disponibile anche un'offerta singola solo per la linea fissa. Nessuna informazione su prezzi e contenuti, ma il lancio ormai dovrebbe essere vicino.