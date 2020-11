Iliad, il debutto nella telefonia fissa è vicino: svelata la finestra di lancio in Italia

Nuove informazioni sul debutto di Iliad nella telefonia fissa in Italia. A pochi giorni dall’annuncio dei risultati finanziari del Q3 2020, nel corso del quale ha aumentato ulteriormente la copertura, arrivano delle importanti dichiarazioni dal CEO del gruppo francese.

Thomas Reynaud infatti ha nuovamente confermato le intenzioni di Iliad Italia di rendere disponibili le proprie offerte di rete fissa, con la connettività in fibra ottica.

L’imprenditore francese ha confermato che l’obiettivo della sua società è di lanciare le offerte entro la fine del primo semestre del prossimo anno. Si tratta di una finestra di lancio che potrebbe sembrare lontana, ma che non lo è in quanto evidentemente nel giro di sette mesi potrebbero debuttare in Italia le prime proposte di rete fissa della compagnia.

Nel Bel Paese Iliad ha trovato terreno fertile nel mercato mobile, e secondo gli ultimi dati ha raggiunto quota 6,84 milioni di clienti, in aumento di 580mila unità rispetto al trimestre precedente. Attualmente Iliad detiene una quota di mercato vicina al 9%.

Lo stesso Benedetto Levi aveva affermato che Iliad avrebbe lanciato le offerte di rete fissa entro l’estate 2021. Nei prossimi mesi quindi è lecito attendersi qualche indiscrezione sulle promozioni che andrà a proporre Iliad, e la strategia che metterà in campo.