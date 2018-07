Iliad denunciata da TIM e Vodafone. Secondo il Giurì la pubblicità è ingannevole

Brutta notizia per Iliad. Il GIurì, a seguito della denuncia presentata da Vodafone e Telecom, ha imposto al nuovo operatore telefonico del nostro paese lo stop e rimozione della pubblicità in quanto giudicata ingannevole.

Alla base della richiesta dei due concorrenti c'è lo slogan "Scegli la verità, scegli Iliad" ed il claim in cui la compagnia di Benedetto Levi cita come l'offerta, a 5,99 Euro al mese, offra "30 giga in 4G+, minuti ed SMS illimitati. Per sempre. E per davvero".

L'Istituto di Autodisciplina della Pubblicità, ha chiesto ad Iliad di interrompere con effetto immediato la campagna pubblicitaria, a seguito delle denunce arrivate dai competitor, i quali hanno lamentato la condotta ingannevole. Nella nota ufficiale pubblicata nella tarda serata di ieri, il Giurì sottolinea come, dopo aver esaminato "gli atti e sentite le parti, dichiara in riferimento alla comunicazione di Iliad contestata da Telecom e da Vodafone che essa è in contrasto con l’art. 2 CA nella parte in cui promette una copertura in 4G plus e sia in ulteriore contrasto con la stessa norma nella parte in cui omette di indicare chiaramente i costi di attivazione ed i limiti in caso di uso delle reti europee ed in questi limiti ne ordina la cessazione".

Iliad, in futuro, quindi dovrà informare i clienti del costo una tantum che gli utenti devono pagare per la SIM, e dovrà anche rendere più chiari i costi sul roaming all'estero e la copertura 4G Plus nel nostro paese.

Lo stop alle affissioni, comunque, sarà minimo in quanto sono poche quelle attive, dal momento che la campagna pubblicitaria è partita da poco.

Nella serata di ieri è anche arrivata la nota di Iliad, in risposta a tale decisione: "rispetto a quanto emerso in seguito al procedimento avviato da alcuni competitor relativo alla nostra campagna pubblicitaria, desideriamo innanzitutto sottolineare che i messaggi sostanziali che la caratterizzano sono stati verificati e accolti come trasparenti e corretti.

Sarà ovviamente nostra premura rendere alcuni degli aspetti legati alle modalità di comunicazione dell’offerta, ulteriormente chiari, oltre quanto già indicato nei nostri canali. Nonostante le incredibili azioni che i competitor continuano a mettere in atto da quando siamo entrati sul mercato, ci sembra opportuno cogliere queste occasioni come possibilità per chiarire ancora ai nostri utenti che agiamo in trasparenza e in un’ottica di totale soddisfazione degli stessi."